Spanjaard Romeu nog vier jaar bij Southampton

SOUTHAMPTON (ANP/RTR) - Oriol Romeu blijft voorlopig voor Southampton voetballen. De 25-jarige Spaanse middenvelder heeft een nieuwe verbintenis getekend en staat nu tot 2021 bij de Engelse voetbalclub onder contract, meldt Southampton.

Romeu kwam in augustus 2015 over van Chelsea en speelde dit seizoen, onder leiding van trainer Claude Puel, mee in dertig wedstrijden 'Ik heb me goed ontwikkeld en word nog iedere dag beter', aldus Romeu, die woensdag met Southampton in de halve finale van de League Cup tegenover Liverpool staat. Southampton, elfde in de Premier League, verdedigt een voorsprong van 1-0.