Bale duurste, miljoenen voor Pepe

Manchester United en Chelsea willen het transferrecord breken voor Gareth Bale. De Engelse topclubs hopen dat 200 miljoen euro genoeg is om Real Madrid te overtuigen de aanvaller te laten gaan, meldt Marca. Bale heeft recentelijk nog aangegeven te willen blijven bij Los Merengues.

De international van Wales krijgt een salaris van 400.000 euro per week. Bale volgt Paul Pogba op als duurste voetballer aller tijden. De middenvelder van Manchester United verhuisde vorig seizoen voor 105 miljoen euro van Juventus naar The Mancunians.

Juventus krijgt concurentie van Arsenal in de strijd om Steven N'Zonzi. Volgens The Daily Express is Arsène Wenger bereid om 30 miljoen euro op tafel te leggen voor de middenvelder van Sevilla. De Fransman is dit seizoen één van de dragende krachten van de nummer twee van Spanje. Eerder speelde N'Zonzi al in Engeland voor Blackburn Rovers en Stoke City.

TIGERS DE MARKT OP

Hull City is op jacht naar versterkingen. De Engelse degradatiekandidaat is nu uitgekomen bij Andrea Ranocchia, aldus Tuttosport. De verdediger heeft zijn basisplaats bij Inter verloren en wil naar een ploeg waar hij aan spelen toekomt om zo zijn plek bij de Italiaanse selectie veilig te stellen. Ook Swansea City zit achter de international aan.

Verder heeft Hull een oog laten vallen op Leon Bailey. The Tigers willen talent van Genk binnenhalen, weet The Mirror. De 19-jarige Jamaicaan scoorde dit seizoen 6 keer in 25 wedstrijden. Ook Bayer Leverkusen zit achter de aanvaller aan. Genk wil 20 miljoen euro vangen voor Bailey, die afgelopen zomer op het verlanglijstje stond van Ajax.

CHINESE MILJOENEN VOOR PEPE

Pepe is volgend jaar te bewonderen in China. De Portugees gaat 15 miljoen euro per jaar verdienen bij Hebei. Daar komt hij zijn voormalig trainer Manuel Pellegrini tegen. De bikkelharde verdediger heeft ook een aanbieding op zak om zijn aflopende contract een jaar te verlengen, maar wijst dat dus af, bericht radiostation Cope.

Faouzi Ghoulam kan de overstap naar Engeland maken. Chelsea-manager Antonio Conte volgt de prestaties van de Algerijn op de voet. Il Tempe schrijft dat transfer in de zomer moet plaatsvinden. De speler van Napoli speelde voor zijn komst naar Italië voor Saint-Étienne.