Ocon: 'Inhalen gaat moeilijker worden'

Met alle aankomende regelwijzigingen in de Formule 1 is het dankbaar speculeren. Zeker nu er nog geen meter is gereden in de bolides van 2017. Gaan we door de hogere snelheden ook spectaculairdere races zien? Esteban Ocon rijdt volgend jaar rond in een Force India en de Fransman heeft goed, maar vooral slecht nieuws. 'Inhalen gaat moeilijker worden.'

Maar laten we ook het goede nieuws niet vergeten. Volgens Ocon gaan de wagens er spectaculair uitzien: 'Als je alleen op het uiterlijk afgaat, dan wordt het fantastisch. Een hoop mensen haakten af in 2014 toen de wagens er wel erg lelijk uit begonnen te zien. Ook het geluid was niet geweldig. Dat is wat mij betreft overigens nog steeds zo. Ik was zelf meer fan van een atmosferische motor', zegt hij tegen motorsport.com.

Misschien ziet de Force India er wel zo uit (alle designs voor 2017 zie je hier)

'SNEL, MAAR MINDER INHALEN'

'De wagen gaat in de bochten superindrukwekkend zijn. Het gaat zo, zo snel. Je zult snelheden die je normaal alleen in de kwalificatie zag, nu de hele tijd zien. De races ben ik nog niet van overtuigd. Het gaat moeilijker worden in te halen en er zullen ook minder gelegenheden voor zijn', vreest Ocon voor optochten.

TWEE MAANDEN VAN 9 TOT 9

Vorig jaar nam Ocon halverwege het stoeltje van Rio Haryanto over bij Manor en verdiende zo een transfer naar Force India. Dat gaat aanpoten worden. Door de hogere snelheden in de bochten komen er ook veel hogere G-krachten op zijn lichaam te staan. Dat betekent aan de vooravond van zijn tweede seizoen overwerk: 'Het is keihard werken. Normaal zit ik twee weken in trainingskamp, maar nu twee maanden.'

'Ik kom pas weer thuis als de eerste race al bijna begint. De dagen zijn ook mega- megalang. Ik ben van 9 tot 9 bezig met dubbele intensiteit. Ik moet spierkracht kweken en zwaarder worden. De auto’s zijn zo moeilijk te besturen, dus het is wel nodig ook', besluit de 20-jarige aan de vooravond van zijn tiende F1-start.

