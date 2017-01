Nadal na drie jaar weer in halve finale

Rafael Nadal staat voor het eerst sinds 2014 weer in de halve eindstrijd op een grandslamtoernooi. De Spaanse tennisser rekende op de Australian Open in de kwartfinale af met de als derde geplaatste Canadees Milos Raonic: 6-4, 7-6 (7) en 6-4. In de halve finale komt de Spanjaard de Bulgaar Grigor Dimitrov tegen.