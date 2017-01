Schalke plukt middenvelder weg bij Wölfe

Schalke 04 heeft zich versterkt met Daniel Caligiuri van VfL Wolfsburg. De 29-jarige middenvelder tekent een contract dat hem tot en met de zomer van 2020 aan de club uit Gelsenkirchen bindt. Caligiuri, die zowel voor Duitsland als Italië kan uitkomen, moet nog wel medisch gekeurd worden.

Caligiuri begon zijn loopbaan bij SC Freiburg. In 2013 verruilde hij die club voor Wolfsburg, waarmee hij in 2015 de DFB Pokal won. Met Wolfsburg speelde hij Champions League en Europa League. Zijn contract in Wolfsburg liep aan het einde van dit seizoen af.

Technisch directeur Christian Heidel van Schalke noemt Caligiuri een veelzijdige speler. 'Na de blessure van Abdul Rahman Baba hadden we een nieuwe speler nodig voor die positie. Dus hebben we besloten deze overgang, die eigenlijk voor de zomer was overeengekomen, naar voren te halen.'