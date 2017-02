Toptalenten klaar voor de NBA

Een nieuwe lichting point guards domineert de draftclass van 2017. Boston Celtics maakt de grootste kans om in juli als eerste een speler te mogen kiezen. De ploeg is bij lang en na niet de slechtste in de NBA, maar verwierf een paar jaar geleden het recht om te kunnen ruilen met de keuze van Brooklyn Nets. En juist die ploeg staat laatste. Maar welke speler is de beste keus voor The Celtics?

1. Lonzo Ball, point guard, UCLA

De freshman van UCLA is een echte teamspeler. Ball kiest vaak om te passen, maar op cruciale momenten neemt hij zijn team bij de hand. De Amerikaan heeft een aparte manier van schieten, maar is bijzonder efficiënt. De verwachting is dat de point guard een top 5-keuze is van de draft. Overigens is Lonzo de broer van LaMelo, die eerder deze maand 92 punten maakte in high school-wedstrijd.

2. Josh Jackson, shooting guard, Kansas

Josh Jackson maakte als een van de grootste talenten de overstap van high school naar college. Hij koos voor Kansas Jayhawks én coach en talentenontwikkelaar Bill Self, die eerder spelers als Andrew Wiggins en Joël Embiid onder zijn hoede had. Jackson maakt de verwachtingen waar en is de beste shooting guard van de draft.

3. Dennis Smith, point guard, NC State

Dennis Smith is dé absolute ster van North Carolina State. Hij was een paar jaar geleden een van de grote talenten in high school, maar de Amerikaan scheurde vorig seizoen zijn kruisband af. Smith is ijzersterk teruggekomen en laat zien dat hij een toptalent is. Onder zijn leiding won N.C. State van rivaal Duke. Als de draft vandaag gehouden zou worden, is hij waarschijnlijk een top 5-keuze.

Speler PPG AST REB FG% Lonzo Ball 14.8 6.6 6.2 54.8% Josh Jackson 16.3 3.0 7.2 50.4% Dennis Smith 18.7 6.3 4.3 46.1% Markelle Fultz 23.2 5.9 5.7 47.6% De'Aaron Fox 15.5 5.3 4.2 45.9%

*PPG = punten per wedstrijd, AST = assists per wedstrijd, REB = rebounds per wedstrijd, FG% = field goal percentage

4. Markelle Fultz, point guard, Washington

Markelle Fultz is dé kandidaat om op 22 juni zijn naam als eerste te horen tijdens de draft. De point guard koos niet voor een traditionele top basketbal school zoals Duke, Kansas of Kentucky. Washington was uiteindelijk de gelukkige. SB Nation omschrijft 1,93 lange speler als brilliant en efficiënt. Bovendien kan de basketballer uit Maryland geweldig blokken.

5. De'Aaron Fox, point guard, Kentucky

Kentucky levert al jaren toptalenten af aan de NBA. De beste van de laatste paar seizoenen is ongetwijfeld Anthony Davis, de All-Star van New Orleans Pelicans. De volgende in het rijtje die Kentucky verlaat voor de beste basketbalcompetitie ter wereld is De'Aaron Fox. De point guard leidt het team vol met andere toptalenten die ook naar de NBA vertrekken.

Andere talenten om in de gaten te houden: Malik Monk (Kentucky), Jayson Tatum (Duke), Jonathan Isaac (Florida State), Lauri Markkanen (Arizona), Miles Bridges (Michigan State), OG Anunoby (Indiana) en Ivan Rabb (California).

De toptalenten zijn bijna allemaal te zien tijdens March Madness. Het knotsgekke eindtoernooi van het College Basketbal-seizoen is natuurlijk te zien op Ziggo Sport. De beste teams gaan bepalen wie de nationale titel pakt. Verlies je? Dan is het klaar. The winner takes it all. March Madness start op 14 maart.