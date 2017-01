Bolt moet olympisch goud afstaan

Usain Bolt is niet langer negenvoudig olympisch kampioen. De Jamaicaanse sprinter moet zijn gouden medaille van de 4x100 meter estafette uit Peking inleveren, omdat ploeggenoot Nesta Carter doping had gebruikt. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité bepaald. Bolt won in zowel op de Spelen van Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) goud op de 100, 200 en 4x100 meter.