Kramer ontbreekt in ploegachtervolging

Schaatskampioen Sven Kramer ontbreekt in de selectie voor de ploegachtervolging bij de WK afstanden in Zuid-Korea. Bondscoach Geert Kuiper koos woensdag voor Douwe de Vries, Jan Blokhuijsen en Jorrit Bergsma. Patrick Roest is aangewezen als reserve.