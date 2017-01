Atlético naar laatste vier Spaanse beker

Atlético Madrid heeft zich woensdag verzekerd van een plek in de halve finales van de Spaanse beker. De huidige nummer vier de van Primera Division schakelde Eibar uit. Een 2-2-gelijkspel in het uitduel volstond. De ploeg van trainer Diego Simeone had thuis met 3-0 gewonnen.