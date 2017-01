AZ naar laatste vier in bekertoernooi

AZ blijft voorlopig op drie fronten strijden. De eredivisionist, ook nog actief in de Europa League, bereikte de halve finale van de KNVB-beker met een 1-0 thuiszege op sc Heerenveen.

De bezoekers uit Friesland hadden een groot deel van de wedstrijd het beste van het spel maar stonden voor de tweede keer binnen vier dagen met lege handen na een goed optreden. De club verspeelde zondag in de slotfase nog een voorsprong tegen PSV (4-3). Dit keer profiteerde Derrick Luckassen namens AZ met een rake kopbal van een gebrek aan daadkracht bij Heerenveen.

Voor het eerst verscheen Martin Ødegaard aan de aftrap van een duel van zijn tijdelijke club. De Noorse huurling van Real Madrid kreeg een basisplaats na invalbeurten tegen ADO Den Haag en PSV. Hij was na veertien minuten dichtbij de openingstreffer toen hij mocht uithalen maar doelman Sergio Rochet op zijn weg vond. Heerenveen speelde wat makkelijker met rasvoetballers als Sam Larsson, Reza Ghoochannejhad, Arber Zeneli en de achttienjarige Ødegaard.

Toch waren de beste kansen voor rust nog voor de thuisploeg. Wout Weghorst, Ben Rienstra en ook Mattias Johansson verzuimden doelman Erwin Mulder te passeren. Na de hervatting voorzag Heerenveen het veldoverwicht ook van doelrijpe kansen. Larsson en Reza misten van dichtbij doel en Stefano Marzo verzuimde te profiteren van een fout van doelman Rochet.

Zoals vaker in het voetbal profiteerde de onderliggende partij van de gebrekkige schotkracht van de dominante ploeg. Want het was Luckassen die AZ in de 71e minuut richting de halve finales kopte.