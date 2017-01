Liverpool en Real Madrid druipen af

Wat een bekeravond! Na nederlagen in de heenduels werd van Liverpool en Real Madrid wel verwacht dat ze alsnog de volgende ronde zouden bereiken in het bekertoernooi. Toch staan beide ploegen nu met lege handen. Southampton en Celta de Vigo zorgden opnieuw voor een stunt en bekeren door.

SAINTS NA 2X 1-0 NAAR WEMBLEY

Liverpool verloor twee weken geleden met 1-0 bij Southampton en moest dus minimaal één keer scoren op Anfield om net als vorig jaar de finale van het League Cup-toernooi te bereiken. Maar de ploeg van Jürgen Klopp kreeg de bal er niet in. In de eerste helft waren The Saints zelfs de bovenliggende partij.

Na rust kwam Liverpool een stuk beter voor de dag. The Reds kwamen bijna op 1-0 dankzij Fraser Forster. De doelman bokste de bal bijna zijn eigen goal in na een schot van Emre Can (video). In de slotfase volgde de genadeklap voor Liverpool. Southampton counterde razendsnel en Shane Long maakte het vervolgens heerlijk af:

Southampton mag zich daardoor opmaken voor de finale op Wembley. Daarin is Manchester United waarschijnlijk de tegenstander. De ploeg van José Mourinho moet de return tegen Hull City nog spelen, maar won het eerste duel met The Tigers al met 2-0.

CELTA TEN KOSTE VAN REAL NAAR LAATSTE VIER

Real Madrid moest een 2-1 nederlaag wegpoetsen tegen Celta de Vigo, maar had het net zo moeilijk als een week eerder. De ploeg van Zinedine Zidane kwam vlak voor rust op achterstand door een knullige eigen goal van Danilo. Cristiano Ronaldo, die in de eerste helft heel veel pech had (video), trok de stand na een uur gelijk vanuit een vrije trap.

Real moest vanaf dat moment nog minimaal één keer scoren en zocht nadrukkelijk de aanval. Er ontstonden daardoor ruimtes in de Madrileense defensie. Daniel Wass maakte daar dankbaar gebruik van. De Deen zorgde er met zijn treffer voor dat de late treffer van Lucas Vázquez niets meer was dan een eretreffer:

Slechts 12% had dit scenario voorspeeld in onze Twitter-poll: