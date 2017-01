Celtics kunnen toch nog winnen

Boston Celtics heeft in de NBA eindelijk weer eens gewonnen. Na drie achtereenvolgende nederlagen versloeg het Houston Rockets met 120-109.

Lange tijd leek een nieuwe verliespartij aanstaande. The Rockets namen in de eerste helft een voorsprong van elf punten. Aan de hand van Isaiah Thomas richtte Boston Celtics zich op. De point guard noteerde elf punten op rij in het vierde kwart en de Rockets hadden daar geen antwoord op.

Thomas kwam uit op liefst 38 punten en noteerde ook negen assists. James Harden kwam bij The Rockets tot dertig punten en twaalf assists.