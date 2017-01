Nesta Carter in beroep bij CAS

KINGSTON (ANP/RTR) - Nesta Carter gaat in beroep bij sporttribunaal CAS. De 31-jarige Jamaicaanse sprinter werd bij het opnieuw testen van dopingstalen van de Olympische Spelen van 2008 in Peking positief bevonden op doping. Carter moest daardoor, net als veelvoudig olympisch kampioen Usain Bolt, de gouden medaille van de 4x100 meter estafette inleveren. Carter zegt dat hij onschuldig is en stapt daarom naar het CAS, liet hij via zijn advocaat Stuart Stimpson weten.