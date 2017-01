Dijks ziet af van Norwich City

Mitchell Dijks ziet af van een overstap naar Norwich City. De linkerverdediger van Ajax was woensdag in gesprek met de Engelse voetbalclub, maar hij raakte niet overtuigd. 'Het gevoel moet 100 procent goed zijn en dat was het niet', zegt zijn zaakwaarnemer Dick van Burik donderdag in De Telegraaf.