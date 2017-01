Evra begint aan vierde Franse avontuur

Patrice Evra sluit zijn loopbaan als prof af in eigen land. De 35-jarige linkerverdediger heeft een contract voor anderhalf jaar ondertekend bij Olympique Marseille, maakte de club uit de hoogste Franse voetbalcompetitie bekend.

Evra komt over van Juventus. De Italiaanse kampioen nam de speler in 2014 over van Manchester United. Evra stond dit seizoen bij Juventus slechts drie keer in de basis. Olympique Marseille staat momenteel op de zevende plaats in de Ligue 1. Evra kwam in het verleden in Frankrijk al uit voor Paris Saint-Germain, Olympique Nice en AS Monaco.