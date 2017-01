Serena Williams laat Lucic-Baroni kansloos

Serena Williams staat voor de achtste keer in haar tennisloopbaan in de finale van het enkelspel op de Australian Open. De Amerikaanse liet de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni kansloos. Williams gunde haar opponente slechts 50 minuten en won met 6-2, 6-1. Williams treft in de eindstrijd haar oudere zus Venus, die de Amerikaanse Coco Vandeweghe versloeg.