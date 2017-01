Luiten doet veel goed, nu het putten nog

Fairways en greens. Je hoort het veel golfers iedere week zeggen. De spelers bedoelen daarmee dat ze niet in de problemen willen komen door de ballen in de rough, bunkers of andere ellende te slaan. Joost Luiten speelde in dat opzicht erg goed in Abu Dhabi vorige week. Toch kwam er geen briljant resultaat uit.

Luiten eindigde op de 29ste plaats. Naar eigen zeggen kwam dat vooral door zijn gemiste van putts van 3 tot 5 meter van de hole. 'Al met al was het een redelijke week, maar mijn putter was net niet hot genoeg om hier echt mee te doen voor de prijzen', zei hij na afloop. Want met fairways en greens vermijd je fouten, op de green win je slagen met de putter. Hopelijk gaat dat onderdeel net een stukje beter in Qatar.

WIND SPEELT GROTE ROL

Toch is de eerste opdracht tijdens de Qatar Masters deze week ook weer fairways en greens. De baan is open, de wind speelt daarom vaak een grote rol en dus is het zaak om de bal lager te slaan dan gebruikelijk. Op die manier kunnen de spelers hu bal beter controleren.

Naast de wind is de baan in Qatar niet al te lastig, zegt Luiten zelf. 'De wind is eigenlijk de enige verdediging van deze baan. Hij is vrij breed vanaf de tee en de greens zijn redelijk groot. De wind wordt de belangrijkste invloed.'

-1 ALS START

De eerste ronde van de Rotterdammer zit er inmiddels op. Het was niet slecht, maar ook zeker niet briljant. Na achttien holes staat Luiten op -1. Welke plaats dat na de eerste dag oplevert, is nog onduidelijk. Er moeten nog veel spelers de baan in.

De voorbeschouwing van Joost zelf: Een echte uitdaging in de woestijn van Qatar deze week voor joostluiten! pic.twitter.com/6XyheHR1Vu — GOLF.NL (@Golfnl) 25 januari 2017

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

Luiten-watch archief