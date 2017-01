RVP in Brazilië, Pep maakt schoonschip

Robin van Persie moet de nieuwe superster van São Paulo worden. De Braziliaanse club wil per se een grote naam binnenhalen en de 33-jarige spits van Fenerbahçe is de gedroomde kandidaat. Naast de all-time topscorer van het Nederlands elftal, staan ook Emmanuel Adebayor en Alberto Gillardino op de lijst die UOL in handen heeft.

Van Persie heeft nog een contract tot medio 2018 in Istanbul. Dus als de Turken nog wat willen verdienen aan de Nederlander, moeten ze hem nu verkopen. RVP maakte in de zomer van 2015 de overstap van Manchester United naar Fenerbaçe. Hij kwam in anderhalf seizoen 22 keer tot scoren, voor de club waar Dick Advocaat nu trainer is.

Josep Guardiola gaat schoonschip maken bij Manchester City. Pep heeft van tien spelers genoeg gezien, weet The Times. Joe Hart, Pablo Zabaleta en Samir Nasri zijn de eersten die kunnen vetrekken. Yaya Touré, Jesús Navas, Gaël Clichy, Bacary Sagna en Willy Caballero hebben een aflopend contract en mogen dus ook weg. Voor Wilfried Bony en Eliaquim Mangala zit het City-avontuur er eveneens op.

Jawel, ook Pato staat in de belangstelling van een rijke Chinese club. De spits van Villarreal staat op het punt om te verhuizen naar Tianjin Quanjian. Fabio Cannavaro is daar coach en heeft de manager van Pato al benaderd, aldus Calciomercato.it. De 27-jarige aanvaller kan van 2 miljoen euro bij Villarreal stijgen naar 6 miljoen in China. Hij scoorde in Spanje 2 keer in 14 competitieduels voor El Submarino Amarillo.'Gevoel Dijks niet 100 procent goed'

Ajax loopt 4 miljoen euro voor Mitchell Dijks mis. De Amsterdammers konden de 23-jarige linksback kwijt aan Norwich City, maar Dijks wil zelf niet. 'Het gevoel moet 100 procent goed zijn en dat was het niet, zegt zaakwaarnemer Dick van Burik tegen De Telegraaf. Norwich komt uit in het Championship. Dijks is dit seizoen bankzitter achter de tot linksback omgeturnde middenvelder Daley Sinkgraven.

Torino is misschien wel de volgende club van Oscar Hiljemark. De 24-jarige Zweedse middenvelder staat onder contract bij Palermo en speelde eerder ook al drie seizoenen voor PSV. Torino biedt de Sicilianen 2,5 miljoen euro om Hiljemark te laten gaan, meldt La Gazzetta dello Sport. De 15-voudig international speelde in anderhalf seizoen in het roze 52 Serie A-duels.

Bayern München aast op een jonge Franse aanvaller. Het gaat om Kylian Mbappé van AS Monaco, schrijft El Mundo Deportivo. De 18-jarige spits scoorde dit seizoen 3 keer in 6 basisplaatsen en 7 invalbeurten in de Ligue 1. De concurrentie is enorm. Ook Arsenal, Paris Saint-Germain, Liverpool, Atlético Madrid en Borussia Dortmund zitten achter het toptalent aan.