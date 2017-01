'Ecclestone bezig met nieuwe raceklasse'

Het lijkt erop dat Bernie Ecclestone zijn pensioen nóg verder uitstelt. De inmiddels 86-jarige Engelsman gaat niet bij de pakken neerzitten nu hij is weggestuurd als baas van de Formule 1 en wil terugslaan. Twee gerespecteerde Engelse journalisten melden zelfs dat Mr. E al bezig is met het oprichten van een nieuwe raceklasse, die als alternatief moet gelden voor de F1.

GP1 AL IN HANDEN VAN MR. E

Ecclestone moest van de nieuwe F1-eigenaar Liberty Media zijn plek al afstaan aan Chase Carey. Hij mag wél aanblijven als adviseur en erevoorzitter, maar is niet van plan om in de schaduw van alle nieuwe topmannen aan de slag te gaan. In 2009 legde Ecclestone de merknaam GP1 al vast. Wellicht met het plan in het achterhoofd om die in de toekomst te gebruiken. Is dit het juiste moment?

Hoe dan ook, de geruchten carrousel draait op volle toeren. Journalist Peter Windsor stuurde een interessante tweet de wereld in, waarin hij zegt dat Ecclestone bezig is met een nieuwe raceklasse:

The response today when an F1 luminary was asked privately how Mr E was doing: "He's setting-up a breakaway series". Don't laugh. — Peter Windsor (@PeterDWindsor) 25 januari 2017

Andrew Benson, F1-verslaggever van de BBC, deed er nog een schepje bovenop door te reageren op de tweet. Ook hij heeft bronnen die beweren dat Ecclestone nog lang niet klaar is en grootse plannen heeft....

Interesting. Have also been told by a trusted source they expect Ecclestone to fight back v Liberty - with a breakaway series by 2019 https://t.co/yzxWsYlcqo — Andrew Benson (@andrewbensonf1) 26 januari 2017

