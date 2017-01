United kan halve finale op papier afdoen

Manchester United is een formaliteit verwijderd van opnieuw een finale op Wembley. The Red Devils verdedigen een 2-0 voorsprong tegen Hull City in de halve finale om de League Cup en dat kan eigenlijk niet meer fout gaan. Van de laatste 13 ontmoetingen met The Tigers won United er 12 en speelde het 1 keer gelijk. Hull scoorde zelfs al 4 wedstrijden niet meer tegen de ploeg uit Manchester.

Ook als het gaat om enkel de League Cup zijn de statistieken zwaar in het voordeel van The Mancunians. In 26 van de voorgaande 27 gevallen dat een ploeg de eerste halve finale met twee goals of meer verschil won, bereikte die ploeg ook de finale. De 3 eerdere keren dat United een heenduel won, ging het in de return niet meer mis (1982/83 tegen Arsenal, 1990/91 Leeds United en 1993/94 Sheffield Wednesday).

GEEN ONNEEMBARE VESTING

De ploeg van José Mourinho moet vanavond op bezoek in het KCOM Stadium, maar dat is in het verleden bepaald geen onneembare vesting gebleken. Sterker nog, United verloor er nog nooit. The Red Devils gingen vier keer als winnaar naar huis, 1 keer moesten ze genoegen nemen met een puntje.

WEER WEMBLEY

United kan voor de tweede keer in 2 jaar een finale op Wembley spelen. Vorig jaar speelde het al de eindstrijd om de FA Cup in het legendarische stadion. Louis van Gaal pakte daar zijn enige prijs als trainer van The Mancunians, door met 2-1 van Crystal Palace te winnen. Southampton zou nu de tegenstander in de finale zijn. The Saints versloegen Liverpool met 2-0 over twee wedstrijden (video).

Laatste ontmoetingen tussen Hull en United:

Datum Competitie Thuisploeg Uitploeg Eindstand 10-01-2017 League Cup Manchester United Hull City 2-0 27-08-2016 Premier League Hull City Manchester United 0-1 24-05-2015 Premier League Hull City Manchester United 0-0 29-11-2014 Premier League Manchester United Hull City 4-0 06-05-2014 Premier League Manchester United Hull City 3-1 26-12-2013 Premier League Hull City Manchester United 2-3 23-01-2010 Premier League Manchester United Hull City 4-0 27-12-2009 Premier League Hull City Manchester United 1-3 24-05-2009 Premier League Hull City Manchester United 0-1 01-11-2008 Premier League Manchester United Hull City 4-3

Check nog eens de highlights van het heenduel:

Hull City - Manchester United is vanavond vanaf 20.40 uur te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select. Het commentaar komt dan van John van Vliet. Voor liefhebbers van Spaans voetbal kan er om 21.15 uur gekeken worden naar Real Sociead - Barcelona. Daar doet Sierd de Vos commentaar. Geen abonnee? Ook geen probleem, via go.ziggosporttotaal mis je ook niks.