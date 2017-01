Sociedad bokst op tegen Barça-mythe

La Casa del Terror! Dat was Estadio Anoeta tot aan vorige week woensdag voor Barcelona. De Catalanen namen de haast onneembare vesting nu eens wél door met 1-0 te winnen in San Sebastián na 10 jaar zonder zege daar. De return in Camp Nou heeft een nog sterker verhaal om mee af te rekenen: de laatste keer dat de Basken er wonnen, was namelijk in 1991!