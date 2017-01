Watford haalt Franse spits Niang

Watford FC heeft de selectie versterkt met M'Baye Niang. De 22-jarige spits uit Frankrijk komt per direct over van AC Milan, waar hij niet op een basisplaats kon rekenen. Niang maakt het seizoen op huurbasis af bij de ploeg uit de Engelse Premier League, waarna Watford de optie heeft om hem definitief over te nemen.