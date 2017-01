United ondanks verlies naar finale

Ondanks een verliespartij heeft Manchester United de finale van de EFL Cup bereikt. Na een 2-0 overwinning in de heenwedstrijd had de ploeg van Mourinho aan een 2-1 nederlaag voldoende om zich te plaatsen voor de eindstrijd van de League Cup.

Manchester United had aanvankelijk het meeste balbezit. Tot uitgespeelde kansen kwamen The Mancunians niet. Aan de andere kant was het wel raak. Na een licht duwtje van Tom Jones wees Jon Moss naar de stip. Tom Huddlestone wist wel raad met het buitenkansje:

Na rust probeerde Manchester United een goedmakertje te versieren. Een duikeling van Jesse Lingard werd terecht niet beloond. Halverwege de tweede helft beslisten Mourinho's mannen het tweeluik.

Na een aanval over links prikte Paul Pogba de bal keurig in de verre hoek. Het was alweer de zevende treffer van het seizoen voor de Franse miljoenenaankoop. Alleen spits Zlatan Ibrahimovic was met negentien goals vaker trefzeker.

Ne de gelijkmaker van United had Hull drie treffers nodig om alsnog door te bekeren. Zo ver kwam het niet. Sterker nog, de beste kansen waren voor de bezoekers. Uit een hoekschop raakte Marcos Rojo de lat. Aan de andere kant was een poging van Niasse eenzelfde lot beschoren.

In de slotfase scoorde Niasse alsnog. Hij bezorgde Hull hiermee een Pyrrusoverwinning, want op doelsaldo wonnen de mannen uit Manchester met 3-2. Manchester United ontmoet in de finale op Wembley Southampton. The Saints versloegen gisteravond Liverpool (video).