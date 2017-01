Van Bronckhorst boos op machteloos Feyenoord

Boosheid en een gevoel van machteloosheid vochten donderdag na de uitschakeling in het bekertoernooi om voorrang bij trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord. 'Ik heb niet het Feyenoord gezien dat ik wil zien', mopperde Van Bronckhorst in Arnhem, waar zijn elftal zich had laten afbluffen door Vitesse (2-0). 'We hadden een houding van: het komt allemaal wel goed. Terwijl dat helemaal niet bij ons past.'