Botteghin ziet bekerreeks stranden in Arnhem

Eric Botteghin won de KNVB-beker in 2015 met FC Groningen en vorig jaar met Feyenoord, maar een 'hattrick' aan bekers zit er niet in. De Braziliaanse verdediger liet zich donderdag met Feyenoord in de kwartfinale afbluffen door Vitesse (2-0). 'We waren onszelf niet', erkende Botteghin met een diepe zucht. 'De eerste helft was nog wel redelijk, maar na rust helemaal niet. En dan kan je dit soort wedstrijden nooit winnen.'