Belabberde rentree Woods op Amerikaanse Tour

De rentree van golficoon Tiger Woods op de Amerikaanse Tour is donderdag (plaatselijke tijd) uitgelopen op een sof. De 41-jarige golfmiljardair legde zijn eerste ronde van het Farmers Insurance Open in San Diego af in 76 slagen, vier boven par, en vond zichzelf terug op plaats 133 in de tussenstand.