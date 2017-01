Chinese transfergekte nooit zó gek

De cijfers bewijzen de koopdrift in het Chinese voetbal. Clubs uit het Aziatische land hebben vorig jaar ruim 420 miljoen euro uitgegeven aan het werven van met name spelers van Europese clubs. Dat blijkt uit het jaarrapport van de wereldbond FIFA.

De clubs in China hebben daarmee zeven keer zoveel uitgegeven aan buitenlandse transfers in vergelijking met 2013. China is met het internationale transferbedrag van 420 miljoen euro op de vijfde plaats gekomen na Engeland, Duitsland, Spanje en Italië. 'De snelle groei is ongekend', meldt het rapport.

Chinese clubs haalden de afgelopen maanden met astronomische bedragen buitenlandse sterren als Graziano Pellè, Oscar, Carlos Tevez en Axel Witsel. Ook onder anderen Romeo Castelen, Tjaronn Chery en Ajacied Nemanja Gudelj hapten gretig toe bij lucratieve aanbiedingen.