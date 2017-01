Goos verlengt contract bij Buxtehuder

Michelle Goos heeft haar contract bij Buxtehuder SV met twee jaar verlengd. De 27-jarige hoekspeelster ligt nu tot de zomer van 2018 vast bij de club uit de Duitse Bundesliga.

Goos maakte afgelopen zomer de overstap van VOC uit Amsterdam naar Buxtehuder, waar ook Oranje-international Lynn Knippenborg speelt. De club staat momenteel vierde in de Bundesliga.

Goos is vaste waarde in het Nederlands vrouwenteam en veroverde met Oranje zilver op het WK van 2015, zilver op het EK van 2016 en maakte ook deel uit van het team dat als vierde eindigde op de Olympische Spelen in Rio.

Coach Dirk Leun looft Goos: 'Het is plezierig werken met haar. Ze is bijzonder gemotiveerd en bovendien een leuk mens die goed in de groep past.'