Inter-Portugees werkt aan CR7-deal

Alle hoop van Internazionale-fans is gevestigd op João Mário, want de Portugees is druk bezig zijn landgenoot Cristiano Ronaldo te overtuigen naar Inter te komen.'Ronaldo is onze ster, onze belangrijkste speler', zegt hij over zijn teamgenoot bij het Portugese elftal. 'Of hij naar Inter wil komen? Ik ben er mee bezig.'

Branislav Ivanovic is zijn basisplaats al een tijdje kwijt bij Chelsea. Op 24 september liet Antonio Conte de 32-jarige Serviër voor het laatst starten in de competitie tegen Arsenal (3-0 nederlaag). Daarom wil de centrale verdediger weg en volgens The Daily Mail is Zenit Sint-Petersburg bereid de goed betalende reddingsboei te zijn. Er ligt een contract voor 3,5 jaar klaar.

MORATA IS KLAAR MET ZIDANE

Arsène Wenger zit weer achter Álvaro Morata aan. De spits van Real Madrid speelt inmiddels weer tweede viool achter Karim Benzema en dat valt na zijn succesvolle periode bij Juventus zwaar. Madrid heeft volgens The Evening Standard aan Arsenal laten weten dat de spits 65 miljoen euro moet kosten. Ook Chelsea hengelt naar zijn diensten.

Matteo Darmian en Internazionale zien een samenwerking wel zitten. De back van Manchester United is gefrustreerd, omdat hij in zijn ogen te weinig speeltijd krijgt van José Mourinho. De 27-jarige Italiaan is al op zoek naar een luxe appartement in Milaan, meldt The Sun.

Liverpool overweegt Riza Durmisi naar Anfield te halen. De Deense linkervleugelverdediger van Real Betis kost 20 miljoen euro, weet The Daily Mail. Op dit moment speelt middenvelder James Millner op de linksbackpositie bij The Reds. Durmisi maakte vorig jaar nog de overstap van Brondby naar Spanje.





LEICESTER LAAT SLIMANI-WINST SCHIETEN

Chelsea heeft concurrentie gekregen in de strijd om Franck Kessié, want AS Roma zit volgens Sky Italia ook achter de De Nieuwe Yaya Touré aan. De Romeinen willen de 20-jarige Ivoriaan op huurbasis overnemen van Atalanta Bergamo. Roma denkt aan een verplichte optie tot koop. Atalanta ontvangt dan 30 miljoen euro voor de middenvelder, plus de talenten Marco Tumminello en Riccardo Marchizza.

Fabián Orellana staat in de nadrukkelijke belangstelling van Trabzonspor, schrijft El Mundo Deportivo. De Chileen heeft zich de laatste jaren in de kijker gespeeld van een aantal Spaanse clubs, maar Celta de Vigo wil hem niet naar een concurrent laten gaan. De nummer 10 van Turkije lijkt daarom een goede kans te maken op de rechtermiddenvelder.

Leicester City had in een half jaartje al 5 miljoen euro winst kunnen maken op Islam Slimani. De Algerijn werd in de zomer voor een recordbedrag van 30 miljoen euro gekocht, maar wist nog niet echt te overtuigen bij The Foxes. Toch wil de regerend landskampioen de spits nog niet kwijt. France Football meldt namelijk dat Leicester een bod van 35 miljoen euro van Tianjin Quanjian heeft afgeslagen.