Einde verhaal: Manor is failliet

Bij de eerste Formule 1-race van 2017 staan er maar 20 auto's op de startgrid bij de Grand Prix van Australië. Manor Racing heeft geen nieuwe koper kunnen vinden en is vanaf vandaag officieel failliet.

Het was al een aantal weken duidelijk dat de renstal in serieuze moeilijkheden verkeerde. Begin januari vroeg eigenaar Stephen Fitzpatrick al surséance van betaling aan. Just Racing Services, het moederbedrijf, heeft de handel vandaag gestaakt. Het personeel is al naar huis gestuurd en is vanaf dinsdag officieel werkloos.

De toekomst van Manor was onzeker geworden na de voor hen desastrues verlopen GP van Brazilië. Doordat Felipe Nasr negende werd en zo twee punten veroverde voor Sauber, zakte Manor terug naar de elfde en laatste plek in de constructeursstand. Daardoor liep het ettelijke miljoenen aan prijzengeld mis.

COUREURS AL WEG

Vorig jaar begon de hekkensluiter met Pascal Wehrlein en Rio Haryanto aan het seizoen, maar door sponsorproblemen haakte de Indonesiër af na de GP van Duitsland. Esteban Ocon nam zijn plek achter het stuur de resterende negen races over. Ocon rijdt dit seizoen voor Force India en Wehrlein koos ook eieren voor zijn geld en verdedigt de kleuren van Sauber in 2017.