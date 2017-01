Brons voor Ter Mors op 1000 meter

Jorien ter Mors heeft vrijdag bij de vijfde wereldbeker schaatsen in Berlijn brons veroverd op de 1000 meter. De wereldkampioene op deze afstand eindigde in een tijd van 1.15,62. De Amerikaanse Heather Richardson-Bergsma was net iets sneller: 1.15,42. Ook de Japanse Nao Kodaira, eerder op de vrijdagmiddag winnares van de 500 meter, bleef Ter Mors nog net voor: 1.15,49.