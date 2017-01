Darri verkiest Heracles boven Twente

Brahim Darri heeft zijn aflopende contract bij Heracles Almelo vrijdag met twee jaar verlengd. De 22-jarige aanvaller verkiest een langer verblijf in Almelo boven een vertrek naar FC Twente, dat interesse had en naar verluidt ook een oriënterend gesprek voerde met Darri. 'Maar ik wil graag hier blijven en zie voldoende mogelijkheden om me bij Heracles verder te ontwikkelen', zei de Amersfoorter.