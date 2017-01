FA straft duwende Wenger

Arsène Wenger moet de komende vier wedstrijden van Arsenal vanaf de tribune bekijken. De Engelse voetbalbond FA legde de Franse manager een fikse schorsing op voor zijn wangedrag zondag tijdens de tumultueuze slotfase van de competitiewedstrijd tegen Burnley (2-1). Wenger ruziede langs de lijn met de vierde official en gaf de man ook een duw.

De emoties liepen hoog op bij de 67-jarige Fransman toen scheidsrechter Jonathan Moss in blessuretijd een strafschop had toegekend aan Burnley. Wenger riep lelijke dingen naar de vierde official, waarop hij werd weggestuurd. In de spelerstunnel probeerde Wenger de slotminuten te zien. Toen hij door de vierde official erop werd gewezen dat hij verder naar binnen moest, beantwoordde de manager dat met een duw.

Wenger bood na afloop direct excuses aan. Hij moest zich vrijdag verantwoorden voor de tuchtcommissie. Die besloot de trainer van Arsenal voor vier wedstrijden te schorsen en ook een boete van zo'n 30 duizend euro op te leggen.