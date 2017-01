WK veldrijden over twee jaar in Denemarken

Het Deense stadje Bogense mag over twee jaar de wereldkampioenschappen veldrijden organiseren. De internationale wielrenunie UCI wees de WK van 2019 vrijdag tijdens de bestuursvergadering in Luxemburg toe aan de Deense kustplaats op het eiland Funen, zo'n 200 kilometer ten westen van hoofdstad Kopenhagen. Volgend jaar strijden de veldrijders in Valkenburg om de regenboogtruien.