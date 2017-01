Willem II klopt Sparta in blessuretijd

Willem II heeft diep in blessuretijd de winst gepakt tegen Sparta Rotterdam. Invaller Thom Haye tekende in de laatste minuut van de toegevoegde tijd voor de winnende 3-2 in Tilburg. Haye zorgde er daarmee voor dat de ploeg van trainer Erwin van de Looi op de ranglijst afstand nam van Sparta én van de gevarenzone.