Sister Act deel 28 in finale in Melbourne

Rond half tien Nederlandse tijd beginnen Serena en Venus Williams in Melbourne aan hun 28e 'Sister Act' in het mondiale toptennis. Inzet van de befaamde zussenstrijd is de titel bij het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Serena (35) is de favoriet in de finale. Ze won de laatste twee duels met haar een jaar oudere zus en staat daardoor nu op zestien overwinningen tegenover elf nederlagen in de onderlinge score.