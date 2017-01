LeBron James helpt Cavs aan broodnodige zege

Basketballer LeBron James had vrijdag met 31 punten en 11 assists een groot aandeel in de winst van Cleveland Cavaliers op Brooklyn Nets. Mede ook dankzij Kyrie Irving (28 punten) wonnen de 'Cavs' met 124-116. Het was pas de derde zege in de laatste negen duels voor de titelverdediger in de NBA.