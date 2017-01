Vos heeft pech en mist wereldtitel

Sanne Cant is in het Luxemburgse Bieles wereldkampioene veldrijden geworden. Op het spekgladde parcours leek Marianne Vos in de vierde ronde definitief afstand te nemen van haar concurrenten. Nadat haar ketting was vastgelopen, sloot Cant weer aan. In de sprint was de Belgische de snelste.