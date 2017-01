Atleti heeft niets te vertellen bij Alavés

Atlético Madrid heeft de top 3 in de Primera División definitief uit het oog verloren. Los Colchoneros mochten op bezoek bij Deportivo Alavés in hun handen knijpen met 0-0. De thuisploeg was veel sterker en had een overwinning verdiend. Atlético heeft nu 9 verliespunten meer dan nummer 3 Barcelona en kan zakken naar plek vijf.