Dost blijft maar scoren voor Sporting

Sporting heeft een prima avondje achter de rug in de Primeira Liga. De club uit Lissabon leek al voor rust klaar met Paços de Ferreira en won uiteindelijk met 4-2. In de tweede helft maakten de bezoekers het nog even spannend, maar toen was daar weer Bas Dost. De Nederlandse spits blijft maar scoren en maakte er vanavond twee.