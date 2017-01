Robben helpt Bayern aan overwinning

Bayern München heeft ook de tweede competitiewedstrijd na de winterstop gewonnen. Het team van trainer Carlo Ancelotti was in Bremen met 2-1 te sterk voor Werder. Bayern zag nummer 2 RB Leipzig in eigen stadion tegen Hoffenheim ook met 2-1 winnen, zodat de voorsprong van de regerend kampioen 3 punten blijft.