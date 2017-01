Janssen eindelijk van waarde voor Spurs

Vincent Janssen had een aandeel in een miraculeuze ontsnapping van Tottenham Hotspur in de vierde ronde van de FA Cup. De ingevallen spits benutte een strafschop in het met 4-3 gewonnen duel tegen Wycombe Wanderers, dat uitkomt op het vierde niveau in Engeland.