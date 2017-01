Roda maakt er meteen maar vier

Roda JC was tegen Excelsior eindelijk na ruim 500 minuten zonder doelpunt weer eens trefzeker. Dankzij goals van Dani Schahin, Mitchel Paulissen (2x) en invaller Thanasis Papazoglou wonnen de Limburgers verdiend met 4-0. Het was pas de tweede competitiezege van Roda dit seizoen. Eerder won de ploeg in Rotterdam ook al van Excelsior.