Clippers niet opgewassen tegen Curry-geweld

Als Stephen Curry het op zijn heupen krijgt is hij door niets en niemand af te stoppen. Dat bleek vannacht eens te meer toen Golden State Warriors het opnam tegen Los Angeles Clippers. Mede door 43 punten van Curry wonnen The Warriors overtuigend met 144-98.

The Clippers speelde zonder de nog steeds geblesseerde Chris Paul en dat was te merken. Golden State speelde met de mannen uit LA en de overwinning kwam geen enkel moment in gevaar. Doordat ook Kevin Durant (23) en Klay Thompson (16) hun steentje bijdroegen, kon Golden State de grootste overwinning ban het seizoen boeken.

Boston Celtics had veel meer moeite om tot de winst te komen. Op bezoek in Milwaukee hadden The Celtics overtime nodig om The Bucks te verslaan. Na 48 minuten basketballen stonden beide ploegen op 102 punten. Met vier punten en twee assists bezorgde Jae Crowder zijn Celtics de overwinning en de tweede plek in het Oosten.