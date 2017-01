Barça boos op scheidsrechter na gelijkspel

Na een zinderende tweede helft heeft Barcelona met 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Betis Sevilla. De Catalanen kwamen achter, maar wisten in de 90ste minuut een punt uit het duel te slepen. Na afloop zal er vooral worden gepraat over een beslissing van de arbitrage, die Barcelona een goal door de neus boorde.

BETIS HOUDT BARCELONA IN BEDWANG EN IS ZELF GEVAARLIJK

Vanaf het eerste fluitsignaal had Barcelona het moeilijk in Sevilla. Betuis durfde de Catalanen vroeg vast te zetten, waardoor opbouwen moeilijk werd. Zelf kon de thuisploeg wel een aantal keer gevaarlijk worden. Met name Rubén Castro nam het doel van Marc-André Ter Stegen onder vuur. Barça probeerde het in de counter, maar was te slordig.

Na ruim 35 minuten spelen is er dan eindelijk de eerste grote kans voor Barcelona. Na een mooie aanval krijgt Neymar de bal op een presenteerblaadje, maar Adán komt goed uit en redt. Even later is Barça opnieuw dichtbij een goal. Deze keer denkt Suárez dat hij kan gaan scoren, maar Neymar wordt vlak daarvoor al buitenspel gegeven.

INEENS BARST DE BOM, ARBITRAGE WERKT CATALANEN TEGEN

Betis wordt in de tweede helft alleen maar sterker en sterker. Ze raken eerst de lat en daarna schiet Castro de bal op de paal. Nadat Ryan Donk als invaller in het veld komt, is het al snel raak voor Betis. Ter Stegen zit flink mis bij een corner en Alexander Alegría kan de bal van dichtbij binnenwerken.

Waar er lange tijd niet heel veel gebeurde in dit duel, is het na de 1-0 bijna niet meer bij te houden. Barcelona zet aan en komt duidelijk op 1-1. Alleen de grensrechter ziet het anders. Na een mooie aanval over rechts belandt de bal toch echt achter Adán, maar de arbitrage is eigenwijs en zo blijft het 1-0 voor Betis.

Dit is toch gewoon een goal?!

Even later komt Castro volledig vrij op Ter Stegen af, maar hij is te nonchalant en faalt. Omdat Betis vergeet het duel in het slot te gooien, houdt Barcelona kans op een resultaat. Die kans pakt Suárez niet veel later als hij de bal krijgt van Lionel Messi. Toch heeft Barcelona weinig aan het punt. Real Madrid kan vanavond verder uitlopen.