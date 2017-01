Bojan verkast naar Bundesliga

Mainz 05 heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Bojan Krkic. Mainz huurt de speler van Stoke City. De 26-jarige aanvaller stond van 2007 tot 2011 onder contract bij FC Barcelona. Daarna voetbalde hij voor AS Roma, AC Milan en Ajax om in 2014 in Engeland te belanden.