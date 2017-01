Federer wint duel der oude rotten

Roger Federer de Australian Open voor de vijfde keer op zijn naam geschreven. De Zwitserse tennislegende versloeg in de finale zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal in vijf sets met 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 en 6-3. De 35-jarige Federer pakte daarmee zijn achttiende grandslamtitel.

Het was opmerkelijk dat beide oudgedienden tegenover elkaar stonden in de finale. Nadal was mede door blessures afgezakt naar de negende plaats op de wereldranglijst. Federer kwam na een pauze van een half jaar wegens een knieblessure als nummer 17 van de wereld naar Australië.