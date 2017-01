Vitesse huurt middenvelder van Chelsea

Mukhtar Ali speelt de rest van dit seizoen bij Vitesse. De Arnhemmers huren de negentienjarige middenvelder van Chelsea, waar hij bij de beloften speelde.

De in Somalië geboren Ali is Engels jeugdinternational. Chelsea nam de speler op jonge leeftijd over van Leyton Orient. Na Alexander Büttner is Ali de tweede tussentijdse versterking voor Vitesse.