Van Aert te sterk voor Van der Poel op WK

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd de wereldtitel veldrijden te veroveren. De 22-jarige Nederlander had op het modderige parcours in het Luxemburgse Bieles een bliksemstart, maar kende erg veel materiaalpech, waardoor zijn grote concurrent Wout van Aert weer kon aansluiten.