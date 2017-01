Farfán is nu van Lokomotiv

Jefferson Farfán heeft in Rusland een nieuwe club gevonden. De Peruaanse aanvaller ondertekende een contract bij Lokomotiv Moskou, een middenmoter in de Russische competitie.

Farfán zat zonder club sinds in oktober vorig jaar zijn lucratieve contract bij Al Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten was ontbonden. De Peruaan vierde zijn grootste successen tussen 2004 en 2008 bij PSV, waarmee hij vier keer op rij landskampioen werd.

Farfán maakte in die periode bijna zestig doelpunten in de eredivisie. De international van Peru speelde daarna jarenlang in de Bundesliga voor Schalke 04, waarmee hij een keer de Duitse beker won.